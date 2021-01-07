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Конгресс США утвердил победу Байдена на президентских выборах 

ТАСС 11 минут назад
Сенат и Палата представителей Конгресса США в четверг на совместном заседании утвердили победу демократа Джозефа Байдена на состоявшихся в стране 3 ноября президентских выборах. Трансляцию ведут в прямом эфире американские новостные телеканалы.
Байден по итогам утверждения получил более 270 голосов выборщиков. Заседание продолжается.
Итог этого мероприятия должен фактически поставить точку в процессе подведения результатов ноябрьского голосования и завершить споры относительно того, кто официально является следующим главой американской администрации.
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В мире , Видео , Джозеф Байден , Конгресс США
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