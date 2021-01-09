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Штаб Трампа опубликовал логотип Twitter с советскими символами 

Lenta.ru и ещё 18 1 час назад
Штаб Трампа опубликовал логотип Twitter с символами СССР
Фото: globallookpress.com
Предвыборный штаб действующего президента США Дональда Трампа опубликовал в Twitter логотип соцсети с советскими символами. После этого аккаунт @teamtrump заблокировали, сообщает РИА Новости.
На картинке изображен логотип социальной сети — птица — в красном цвете с изображением серпа и молота, вместе напоминающие государственный флаг СССР. Предполагается, что таким образом в штабе Трампа хотели намекнуть на ущемление свободы слова в Twitter.
@teamtrump
Ранее социальная сеть бессрочно заблокировала аккаунт Трампа из-за «риска дальнейшего подстрекательства к насилию». На него подписаны почти 89 миллионов пользователей. В ответ на это Трамп заявил, что соцсеть «не заставит его замолчать» и поделился планами создать собственную платформу для общения. Через несколько минут это сообщение также было удалено.
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В мире , США , Дональд Трамп , РИА Новости
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