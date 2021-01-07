Ещё
Далее:
Читайте также:
Фильмы, которые нужно смотреть в постели
Фильмы, которые нужно смотреть в постели В Okko онлайн ⟶
Выберите регион
Москва

Трампа потребовали отстранить от должности президента США 

Деловая газета «Взгляд» 47 минут назад
Трампа потребовали отстранить от должности президента США
Фото: EPA
Экс-президенты США, чиновники, губернаторы штатов и члены Конгресса обвинили главу американского государства Дональда Трампа в беспорядках в Вашингтоне.
Экс-президент США Барак Обама заявил, что «история справедливо запомнит сегодняшнее насилие в Капитолии, подогретое действующим президентом, который продолжал безосновательно лгать об итогах законных выборов, как момент великого бесчестия и позора для всей страны», передает РИА «Новости».
Бывший президент США Билл Клинтон заявил о «беспрецедентном нападении на Капитолий, конституцию и страну», которое «разжигалось более чем четырьмя годами отравляющей политики, распространяющей преднамеренную дезинформацию, сеющей недоверие к системе и настраивающей американцев друг против друга».
Экс-президент США Джордж Буш-младший заявил, что погромы «вызывают оторопь». По его словам, «так итоги выборов оспаривают в банановой республике, а не в демократической республике». Он возмутился «безответственным поведением некоторых политических лидеров, которые с момента прошедших выборов не демонстрировали достаточного уважения к институтам, традициям и правоохранительным органам», подогревали эмоции людей «неправдой и ложными надеждами». Буш отмечает, что «мятеж может нанести серьезный ущерб стране и репутации» США.
MSNBC сообщает, что руководитель аппарата первой леди США Стефани Гришэм подала прошение об отставке «в связи с сегодняшним насилием на Капитолийском холме».
Лидер демократов в Сенате США Чак Шумер назвал штурм Капитолия сторонниками Трампа «осквернением храма демократии». Шумер обвинил Трампа в подстрекательстве беспорядков. Помощник спикера Палаты представителей Кэтрин Кларк назвала Трампа предателем страны и конституции, призвала отстранить его от должности.
Губернатор штата Вермонт Фил Скотт, который как и действующий президент США является членом Республиканской партии, считает, что Трамп должен уйти в отставку, либо его следует отстранить, поскольку Трамп «в ответе за это мероприятие».
Губернатор-демократ штата Иллинойс Джей Роберт Прицкер также призвал отстранить Трампа: «На мой взгляд, нет сомнений, что его усилия по содействию перевороту представляют собой государственную измену нашей демократии, Конституции и всем американцам. Он представляет опасность для нашей страны. Он должен быть подвергнут импичменту и немедленно отстранен от должности».
Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо назвал события в Вашингтоне «неудавшейся попыткой государственного переворота». Он заявил: «Мы не позволим президенту Трампу, членам Конгресса, которые помогают ему или преступной толпе, которая штурмовала Капитолий нашей страны, украсть нашу демократию. Результаты выборов ясны, и воля американского народа будет выполнена».
Сенаторы-демократы Патти Мюррей, Элизабет Уоррен, Эд Марки потребовали призвать Трампа к ответственности. Сенатор-республиканец Митт Ромни назвал ситуацию на Капитолии в столице США «восстанием, которое подстрекал президент».
Видео дня. Покупатель избил мужчину за неправильное ношение маски в Торжке
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Байден призвал Трампа потребовать окончания осады Капитолия Байден призвал Трампа потребовать окончания осады Капитолия Пентагон отказался направить Национальную гвардию к Капитолию Пентагон отказался направить Национальную гвардию к Капитолию Twitter решил заблокировать аккаунт Трампа Twitter решил заблокировать аккаунт Трампа
Комментарии 59
В мире , Эндрю Куомо , Стефани Гришэм , Барак Обама , Чак Шумер , Билл Клинтон , Джей Прицкер , Джордж Буш , Дональд Трамп , Республиканская партия США , Сенат США , МВД , РИА Новости , США
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Ограбление банка в Петербурге попало на видео
00:55
Ограбление банка в Петербурге попало на видео
Криминал
Автомобильная погоня со стрельбой в Петербурге попала на видео
01:07
Автомобильная погоня со стрельбой в Петербурге попала на видео
Происшествия
Мужчина рухнул вниз с вершины новогодней ели и попал на видео
00:29
Мужчина рухнул вниз с вершины новогодней ели и попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео разминирования окраин Степанакерта
00:28
Опубликовано видео разминирования окраин Степанакерта
Войска
Женщина избила собственную собаку и попала на видео
00:40
Женщина избила собственную собаку и попала на видео
Происшествия
Стычка сторонников Трампа с полицией попала на видео
01:02
Стычка сторонников Трампа с полицией попала на видео
США
Последствия третьего национального локдауна в Великобритании сняли на видео
00:35
Последствия третьего национального локдауна в Великобритании сняли на видео
В мире
Футболист «Рубина» станцевал на пляже с бутылкой пива и попал на видео
00:11
Футболист «Рубина» станцевал на пляже с бутылкой пива и попал на видео
Общество
ДТП с участием конного экипажа в Санкт-Петербурге сняли на видео
00:20
ДТП с участием конного экипажа в Санкт-Петербурге сняли на видео
Происшествия
Крупный лесной пожар в Австрии попал на видео
01:02
Крупный лесной пожар в Австрии попал на видео
Пожары
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение