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Обама обвинил Трампа в подстрекательстве к насилию 

ТК «Звезда» и ещё 4 55 минут назад
Обама обвинил Трампа в подстрекательстве к насилию
Фото: Paul Hennessy Keystone Press Agency Globallookpress
Бывший президент Соединенных Штатов Барак Обама обвинил Дональда Трампа в разжигании насилия в связи с происходящими беспорядками в Вашингтоне.

«История справедливо запомнит сегодняшнее насилие в Капитолии, подогретое действующим президентом, который продолжал безосновательно лгать об итогах законных выборов, как момент великого бесчестия и позора для всей нашей страны», — написал экс-президент в своем Twitter-аккаунте.

Во время сертификации итогов выборов протестующие сторонники Трампа прорвались в здание Конгресса США, после чего ворвались в зал заседаний Сената.
В ходе митингов правоохранительные органы начали применять слезоточивый газ для сдерживания наступления протестующих.
В свою очередь, Дональд Трамп записал видеообращение к протестующим и попросил разойтись по домам, чтобы сохранить мир и порядок.
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В мире , Происшествия , Барак Обама , Дональд Трамп , Конгресс США , МВД , США
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