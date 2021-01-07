Обама обвинил Трампа в подстрекательстве к насилию 

«История справедливо запомнит сегодняшнее насилие в Капитолии, подогретое действующим президентом, который продолжал безосновательно лгать об итогах законных выборов, как момент великого бесчестия и позора для всей нашей страны», — написал экс-президент в своем Twitter-аккаунте.