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Протесты в США сравнили с русской революцией 

Павел Тиунов 1 час назад
Протесты в США сравнили с русской революцией
Фото: Reuters
В ЛДПР нашли сходство текущих протестов в США с февральской революцией 1917 года, сообщает Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».
6 января, как сообщал «Рамблер», тысячи сторонников Дональда Трампа выступили против официального утверждения демократа Джо Байдена на посту президента США. Протестующие пошли на штурм Конгресса и в результате попали в здание. Заседание конгрессменов было приостановлено. Было принято решение об эвакуации.
Снаружи между сторонниками Трампа и полицейскими произошло несколько столкновений. В результате несколько человек пострадали, в том числе и правоохранители. Из-за угрозы проникновения агрессивно настроенных протестующих было решено эвакуировать сотрудников библиотеки Конгресса и работников из офисных зданий, расположенных на Капитолийском холме.
Сторонники Трампа взяли штурмом Конгресс
6 января Дональд Трамп на встрече со своими сторонниками заявил, что никогда не смирится с поражением в президентской гонке. Он также подчеркнул, что он и его команда «никогда не сдадутся». Днем ранее Трамп, выступая перед сторонниками в штате Джорджия, завил, что не «отдаст» Джо Байдену власть в Белом доме, а также пообещал устроить демократам «адскую битву», если они позволят себе «захватить» Сенат и администрацию президента.
Ранее о том, что борьба между сторонниками Трампа и Байдена обострится, когда дело дойдет до официального объявления победителя президентских выборов, предупреждал российский интеллектуал и телеведущий Анатолий Вассерман. В стране назревает война теневых элит, полагает эрудит. Борьба, по его мнению, в результате перерастет в противостояние консерваторов и либералов. Изменение ситуации в США аукнется всему остальному миру, полагает Вассерман. По его мнению, междуусобная борьба в моменты обострения приводит к социальным потрясениям, кризисам и даже локальным войнам.
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В мире , Анатолий Вассерман , Джозеф Байден , Дональд Трамп , Администрация Президента РФ , ЛДПР
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