Протесты в США сравнили с русской революцией 

ЛДПР нашли сходство текущих протестов в США с февральской революцией 1917 года, сообщает Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».

6 января, как сообщал «Рамблер», тысячи сторонников Дональда Трампа выступили против официального утверждения демократа Джо Байдена на посту президента США. Протестующие пошли на штурм Конгресса и в результате попали в здание. Заседание конгрессменов было приостановлено. Было принято решение об эвакуации.

Снаружи между сторонниками Трампа и полицейскими произошло несколько столкновений. В результате несколько человек пострадали, в том числе и правоохранители. Из-за угрозы проникновения агрессивно настроенных протестующих было решено эвакуировать сотрудников библиотеки Конгресса и работников из офисных зданий, расположенных на Капитолийском холме.

6 января Дональд Трамп на встрече со своими сторонниками заявил, что никогда не смирится с поражением в президентской гонке. Он также подчеркнул, что он и его команда «никогда не сдадутся». Днем ранее Трамп, выступая перед сторонниками в штате Джорджия, завил, что не «отдаст» Джо Байдену власть в Белом доме, а также пообещал устроить демократам «адскую битву», если они позволят себе «захватить» Сенат и администрацию президента