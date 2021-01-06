В Китае начали готовиться к войне 

Лидер КНР Си Цзиньпин призвал вооруженные силы страны быть готовыми выступить «в любую секунду», сообщает Tasnim News Agency. По данным журналистов, к столь резкому заявлению политика подтолкнуло напряженное противостояние с Индией и Тайванем.

Си Цзиньпин буквально приказал Народно-освободительной армии быть постоянно в полной боевой готовности и при необходимости начинать действовать незамедлительно. Он также акцентировал внимание военного руководства на подготовке военнослужащих. Лидер КНР призвал активнее внедрять в учения современные технологии в области ВПК: например, компьютерное моделирование и онлайн-бои.

Аналитики отмечают, что заявление Си Цзиньпина скорее всего связано с напряженными отношениями Китая с Индией и Тайванем. При этом эксперты подчеркивают, что если в прошлом году китайское руководство настраивало своих военных на «сдерживание войны», то с начала этого года риторика резко изменилась. Фактически лидер КНР призывает своих сограждан готовиться к войне, говорится в статье.