Украинская информационно-пропагандистская кампания против самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик полностью провалена, а украинские военные деморализованы. Такое мнение в эфире "4 канала" высказал лидер националистической организации "Братство"* (запрещенная в России организация) Дмитрий Корчинский.
"Мы видим в целом деморализацию войск", — заявил он.
Корчинский добавил, что население даже подконтрольных Киеву территорий смотрит исключительно российское телевидение, а также телеканалы самопровозглашенных республик.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
*Запрещенная в России организация