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Москва

Экспертов ВОЗ не пустили в Китай для изучения происхождения COVID-19 

Газета.Ru 58 минут назад
Китай не выдал разрешения на въезд в страну членам экспертной группы Всемирной организации здравоохранения, которые занимаются расследованием причин пандемии новой коронавирусной инфекции, заявил генеральный директор организации Тедрос Аданом Гебрейесус.
Его слова приводит CNN. По словам Гебрейесуса, двое членов группы уже покинули свои родные страны для поездки в Ухань, когда стало известно, что китайские официальные лица не одобрили необходимые разрешения для въезда в страну. Глава ВОЗ выразил разочарование в связи с этой новостью.

"Я был в контакте с высокопоставленными китайскими чиновниками и еще раз ясно дал понять, что эта миссия является приоритетом для ВОЗ и международной группы", — подчеркнул Гебрейесус.

ВОЗ признала опасность первой одобренной вакцины Pfizer
За все время пандемии новой коронавирусной инфекции в мире выявлено более 86 млн заболевших, более 1,8 млн из них скончались.
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В мире , Видео , ВОЗ , CNN , Китай
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