В понедельник, 4 января, Нацполиция Украины сообщила о том, что в распоряжении украинских следователей есть аудиозапись, сделанная 11 апреля 2012 года.

В том числе сотрудники белорусской спецслужбы обсуждают ликвидацию Павла Шеремета. Экс-сотрудник белорусского КГБ Игорь Макар, обнародававший эти материалы, заявил, что готов дать показания в Офисе генпрокурора.

«Обсуждались вопросы, связанные с убийством Павла Шеремета. Эти материалы были нами тогда приняты. У нас был ряд международно-правовых поручений с тех пор. Будет договорено о некоторых следственных действиях уже сейчас, в январе, на территории Европы. Мы получили в руки довольно много документов, сейчас они изучаются», — рассказал Аваков.

Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве после подрыва автомобиля. Он около 10 лет работал на российском телевидении, в том числе на Первом канале. До своей гибели Шеремет пять лет жил в Киеве, работал в издании «Украинская правда», а также на «Радио Вести».

В декабре 2019 года глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что Нацполиция задержала подозреваемых в убийстве Шеремета. Следствие полагает, что к нему причастны по меньшей мере пять человек, среди которых участники военной операции в Донбассе. Три человека были задержаны. Основной версией убийства следствие назвало дестабилизацию социально-политической ситуации в стране.