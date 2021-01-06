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Москва

Аваков рассказал, как МВД поступит с новой информацией по делу Шеремета 

Украина.ру 1 час назад
В январе этого года Нацполиция Украины планирует провести следственные действия в Европе после публикации аудиозаписей, якобы имеющих отношение к убийству журналиста Павла Шеремета. Об этом в интервью украински СМИ заявил глава МВД Украины Арсен Аваков.
В понедельник, 4 января, Нацполиция Украины сообщила о том, что в распоряжении украинских следователей есть аудиозапись, сделанная 11 апреля 2012 года.
На ней якобы человек с голосом главы КГБ Белоруссии Вадим Зайцев инструктирует сотрудников элитного контртеррористического подразделения КГБ «Альфа» в своем офисе в Минске.
В том числе сотрудники белорусской спецслужбы обсуждают ликвидацию Павла Шеремета. Экс-сотрудник белорусского КГБ Игорь Макар, обнародававший эти материалы, заявил, что готов дать показания в Офисе генпрокурора.

«Обсуждались вопросы, связанные с убийством Павла Шеремета. Эти материалы были нами тогда приняты. У нас был ряд международно-правовых поручений с тех пор. Будет договорено о некоторых следственных действиях уже сейчас, в январе, на территории Европы. Мы получили в руки довольно много документов, сейчас они изучаются», — рассказал Аваков.

Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве после подрыва автомобиля. Он около 10 лет работал на российском телевидении, в том числе на Первом канале. До своей гибели Шеремет пять лет жил в Киеве, работал в издании «Украинская правда», а также на «Радио Вести».
Опубликована запись обсуждения в белорусском КГБ убийства Шеремета
В декабре 2019 года глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что Нацполиция задержала подозреваемых в убийстве Шеремета. Следствие полагает, что к нему причастны по меньшей мере пять человек, среди которых участники военной операции в Донбассе. Три человека были задержаны. Основной версией убийства следствие назвало дестабилизацию социально-политической ситуации в стране.
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В мире , Видео , Вадим Зайцев , Павел Шеремет , Арсен Аваков , КГБ РБ , МВД , Минск
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