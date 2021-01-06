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Вдова, потерявшая мужа из-за COVID-19, выступила с предостережением 

РИА Новости 11 минут назад
Вдова, потерявшая мужа из-за COVID-19, выступила с предостережением
Фото: © РИА Новости / Максим Блинов
Жительница Великобритании Джейн Батлер, чей муж умер от COVID-19, выступила с обращением, призвав соблюдать меры предосторожности от коронавируса и не преуменьшать его опасность. Ее слова приводит издание Echo.
Как рассказала Батлер, ее 59-летний супруг Пол, который не имел проблем со здоровьем и не страдал от избыточного веса, в течение нескольких недель испытывал недомогание, он сдал положительный тест на COVID-19 и вскоре был доставлен в больницу.
Состояние мужчины постоянно ухудшалось, из-за чего его перевели в реанимацию и ввели в искусственную кому. При этом из-за переполненности больницы мужа Батлер впоследствии перевели в другое медучреждение, где он пришел в себя.
Однако уже на следующий день состояние британца вновь ухудшилось, и он снова впал в кому. Медики сообщили Батлер, что "дела идут совсем плохо" и что они не знают, как спасти пациента.

"Они объяснили, что, к сожалению, ничего нельзя сделать, чтобы спасти Пола, и что мы с Ниевой (дочерью. — прим. ред.) можем прийти и побыть с ним до конца", — рассказала вдова.

Вскоре 59-летний мужчина скончался.

"Вы бы хотели, чтобы ваши близкие прошли через то, через что прошли мы? Поверьте, видеть, что происходит в отделении интенсивной терапии для пациентов с COVID-19, неприятно. Пожалуйста, остановитесь на мгновение и усвойте — этот вирус настоящий, он убивает, разрушает семьи, и мы все можем это остановить. Поступайте правильно. Надевайте маски, мойте руки и соблюдайте дистанцию", — предупредила Батлер.

За минувшие сутки прирост выявленных заразившихся коронавирусной инфекцией в Великобритании впервые с начала пандемии превысил 60 тысяч случаев. Всего коронавирус в стране с начала пандемии подтвердился у 2 774 479 человек, умерли 76 305 заболевших. С вечера четверга в Англии введен национальный локдаун, уже третий по счету и такой же строгий, как первый. Карантин действует и в Шотландии.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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