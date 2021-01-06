Демократы заявили о победе на выборах в сенат США 

Представитель Демократической партии Джон Ософ поблагодарил жителей штата Джорджия за избрание его в сенат, фактически объявив о победе над республиканцем Дэвидом Пердью на выборах в сенат США

«Доброе утро. Покорно благодарю народ Джорджии за то, что выбрали меня на службу вам в сенате Соединенных Штатов», — сказал он обращении к избирателям, передает «Интерфакс».

Таким образом, он фактически заявил о победе над республиканцем Дэвидом Пердью.

Между тем подсчет голосов пока не закончен, и отрыв Ософа от представителя республиканцев Дэвида Пердью минимален: Ософ пока получает 50,19% голосов избирателей, Пердью — 49,81%.

Также на выборах в сенат лидирует демократ Рафаэль Уорнок, который, по данным газеты The New York Times, получает поддержку 50,6% избирателей, а его соперник, кандидат от республиканцев Келли Леффлер набирает 49,4% голосов.

В среду в американском штате Джорджия закрылись избирательные участки на выборах в сенат США. От результатов голосования зависит, сохранят ли республиканцы контроль над сенатом.