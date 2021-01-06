Рэпер Dr. Dre угодил в реанимацию

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Американский рэпер и продюсер Dr. Dre оказался в реанимации из-за аневризмы сосуда головного мозга. Об этом сообщает портал TMZ со ссылкой на источники.

Отмечается, что 55-летний музыкант якобы находится в больнице Cedars-Sinai в Лос-Анджелесе. В настоящий момент его состояние оценивают как стабильное.