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Неизвестные пригрозили влететь на самолёте в здание Капитолия в США 

News.ru и ещё 5 56 минут назад
Неизвестные угрожали влететь на самолете в здание Капитолия
Фото: Steven Ramaherison/Global Look Press
Авиадиспетчеры в Нью-Йорке сообщили, что услышали аудиозапись, на которой неизвестные угрожают влететь на самолёте в здание Капитолия, чтобы отомстить за смерть иранского генерала Касема Сулеймани, сообщили американские СМИ.
По данным CBS News, власти США пока не могут установить, кто отправил это сообщение авиадиспетчерам Нью-Йорка, передает РИА Новости.

В среду мы влетим на самолете в Капитолий. Сулеймани будет отомщён, — приводит телеканал сообщение, распространённое неизвестными.

CBS News отмечает, что власти пока не считают угрозу серьёзной, однако будут расследовать случай внедрения в частоты, которыми пользуются авиадиспетчеры. Отмечается, что этот факт сам по себе вызывает опасения, так как может помешать пилотам получать команды с земли.
Между тем источники телеканала сообщили, что власти США дали диспетчерам указание сообщать о любом подозрительном отклонении любого самолёта от заданной траектории полёта. В ФБР отметили, что серьёзно относятся к любой угрозе.
Отмечается, что в среду, 6 января, Конгресс США должен собраться в здании Капитолия, чтобы утвердить итоги выборов президента США.
Как сообщал NEWS.ru, 3 января министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф сообщил, что террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) активизировалась после операции Соединённых Штатов, в результате которой был убит генерал Касем Сулеймани.
Ранее стало известно, что тысячи жителей Ирана и Ирака участвуют в демонстрациях, посвящённых годовщине гибели генерала Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани. В Тегеране участники акций несут транспаранты и портреты генерала.
Генерал Касем Сулеймани был убит 3 января 2020 года во время ракетного удара США в районе аэропорта Багдада. Вместе с ним были убиты несколько сопровождавших его офицеров и аль-Мухандис. Тогда иранские войска нанесли ответные удары по базе Айн-эль-Асад и аэропорту города Эрбиль в Ираке. В Тегеране также заявляли, что убийство Сулеймани будет обязательно отомщено.
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В мире , Касем Сулеймани , ФБР , Конгресс США , Исламское государство , РИА Новости , CBS , Багдад , Ирак , Иран , США
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