На Трампа хотят завести уголовное дело

"Как бывшие прокуроры, Кэтлин Райс и я верим, что Дональд Трамп совершил несколько преступлений во время телефонного разговора, в котором угрожал генсекретарю штат Джорджия Раффенспергеру "найти 11 780" голосов или "пересчитать". Сегодня мы обратились в ФБР для возбуждения уголовного дела", — говорится в сообщении.