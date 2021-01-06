На Трампа хотят завести уголовное дело

Конгрессмены-демократы Тед Лью и Кэтлин Райс направили письмо руководителю ФБР Кристоферу Рэю с просьбой возбудить уголовное дело в отношение действующего президента США Дональда Трампа.
Они заявили, что он нарушил закон в разговоре с госсекретарем штата Джорджия Брэдом Раффенспергером. Об этом Тед Льюс написал на своей странице в Twitter, сообщает телеканал "360".
"Как бывшие прокуроры, Кэтлин Райс и я верим, что Дональд Трамп совершил несколько преступлений во время телефонного разговора, в котором угрожал генсекретарю штат Джорджия Раффенспергеру "найти 11 780" голосов или "пересчитать". Сегодня мы обратились в ФБР для возбуждения уголовного дела", — говорится в сообщении.