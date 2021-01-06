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Москва

Демократы обратились в ФБР с предложением завести уголовное дело против Трампа 

Газета.Ru 20 минут назад
На Трампа хотят завести уголовное дело
Фото: Reuters
Конгрессмены-демократы Тед Лью и Кэтлин Райс направили письмо руководителю ФБР Кристоферу Рэю с просьбой возбудить уголовное дело в отношение действующего президента США Дональда Трампа.
Они заявили, что он нарушил закон в разговоре с госсекретарем штата Джорджия Брэдом Раффенспергером. Об этом Тед Льюс написал на своей странице в Twitter, сообщает телеканал "360".

"Как бывшие прокуроры, Кэтлин Райс и я верим, что Дональд Трамп совершил несколько преступлений во время телефонного разговора, в котором угрожал генсекретарю штат Джорджия Раффенспергеру "найти 11 780" голосов или "пересчитать". Сегодня мы обратились в ФБР для возбуждения уголовного дела", — говорится в сообщении.

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В мире , Кристофер Рэй , Дональд Трамп , ФБР , США
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