Индонезия завершит массовую вакцинацию от COVID-19 в течение года 

Президент Индонезии Джоко Видодо в ходе своей речи во вторник обратился к министру здравоохранения Буди Гунади Садикину и призвал завершить массовую вакцинацию от COVID-19 в течение 2021 года. Программа вакцинации в четвертой по численности населения стране мира начнется 13 января, когда президент Видодо сделает себе первый укол.

На первом этапе вакцина будет предоставляться медицинским работникам — от врачей до медсестер, затем армии и полиции, а также учителям. После этого вакцинирована будет широкая общественность.

«Хотя на следующей неделе начнется вакцинация, я прошу нас оставаться бдительными, не пренебрегать медицинскими правилами, носить маски, мыть руки, не ходить в людные места, держаться на расстоянии друг от друга. Мы надеемся, что с началом вакцинации сможем справиться с COVID-19 и контролировать его», — приводит агентство Xinhua слова президента Видодо.

Страна получила три миллиона доз вакцины. По состоянию на вторник, 5 января, дозы вакцины были распределены во всех 34 провинциях. Последние данные, опубликованные индонезийским правительством, показали, что общее число подтвержденных случаев заболевания COVID-19 увеличилось почти до 780 000. Коронавирус унес около 23 000 жизней в Индонезии.