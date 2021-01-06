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Военнослужащие НАТО в Латвии заразились COVID-19 

ТК «Звезда» 32 минуты назад
Военнослужащие НАТО в Латвии заразились COVID-19
Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын Global Look Press
В Латвии часть солдат НАТО были заражены коронавирусной инфекцией. Сами военнослужащие и контактировавшие с ними граждане были помещены в изоляцию для препятствования распространению COVID-19.
Такую информацию сообщил пресс-секретарь Минобороны Латвии Каспар Галкин. Данные о числе инфицированных и о степени тяжести заболевания он предпочел не разглашать.
Галкин отметил, что на базе соблюдаются все установленные противоэпидемические ограничения. Кроме того, боеспособность объединений НАТО в стране не была подорвана в связи со случившимся. Об этом сообщает Минобороны Латвии.
Ранее министр здравоохранения Латвии указал, что в ближайшее время на территории страны ожидается критичная занятость больниц в связи с ростом заболеваемости по COVID-19. В дальнейшем, согласно ожиданиям, количество заболевших коронавирусом будет лишь увеличиваться.
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В мире , Армия , Каспар Галкин , Министерство обороны , НАТО , Латвия
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