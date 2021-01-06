Военнослужащие НАТО в Латвии заразились COVID-19 

В Латвии часть солдат НАТО были заражены коронавирусной инфекцией. Сами военнослужащие и контактировавшие с ними граждане были помещены в изоляцию для препятствования распространению COVID-19.

Такую информацию сообщил пресс-секретарь Минобороны Латвии Каспар Галкин. Данные о числе инфицированных и о степени тяжести заболевания он предпочел не разглашать.

Галкин отметил, что на базе соблюдаются все установленные противоэпидемические ограничения. Кроме того, боеспособность объединений НАТО в стране не была подорвана в связи со случившимся. Об этом сообщает Минобороны Латвии.