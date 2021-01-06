США вновь сочли РФ причастной к новым проблемам в Америке

Российские хакеры, "вероятно", причастны к масштабной кибератаке на федеральное правительство США . Такое мнение приводится в распространенном во вторник совместном заявлении аппарата директора национальной разведки, Федерального бюро расследований (ФБР) и Агентства по обеспечению инфраструктурной и кибербезопасности США, которые ведут соответствующее расследование.

Проделанная на данный момент "работа указывает, что источник целенаправленной устойчивой угрозы (так в США называют данную масштабную кибератаку — прим. ТАСС) вероятно российского происхождения и несет ответственность за большинство или все недавно обнаруженные, продолжающиеся кибератаки как на государственные, так и негосударственные сети", утверждается в документе.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва не причастна к хакерским атакам на правительственные учреждения и компании США. По его словам, "любые обвинения России в причастности являются абсолютно голословными и скорее являются продолжением слепой русофобии, к которой прибегают при любых инцидентах".