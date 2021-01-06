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Москва

США назвали «вероятной» причастность хакеров из РФ к кибератаке на правительство 

ТАСС и ещё 2 13 минут назад
США вновь сочли РФ причастной к новым проблемам в Америке
Фото: ТАСС
Российские хакеры, "вероятно", причастны к масштабной кибератаке на федеральное правительство США. Такое мнение приводится в распространенном во вторник совместном заявлении аппарата директора национальной разведки, Федерального бюро расследований (ФБР) и Агентства по обеспечению инфраструктурной и кибербезопасности США, которые ведут соответствующее расследование.
Проделанная на данный момент "работа указывает, что источник целенаправленной устойчивой угрозы (так в США называют данную масштабную кибератаку — прим. ТАСС) вероятно российского происхождения и несет ответственность за большинство или все недавно обнаруженные, продолжающиеся кибератаки как на государственные, так и негосударственные сети", утверждается в документе.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва не причастна к хакерским атакам на правительственные учреждения и компании США. По его словам, "любые обвинения России в причастности являются абсолютно голословными и скорее являются продолжением слепой русофобии, к которой прибегают при любых инцидентах".
По мнению официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, уходящая администрация президента США Дональда Трампа своими заявлениями о причастности РФ к хакерским атакам лишь портит двусторонние отношения и мешает новому главе Белого дома Джозефу Байдену наладить сотрудничество с Москвой. Она добавила, что тема приписываемых РФ хакерских атак продолжает занимать одно из центральных мест во внутриполитической борьбе в США. При этом, как указала Захарова, Москва подтверждает свою готовность контактировать по вопросам международной информационной безопасности с любым американским президентом.
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Комментарии 13
В мире , Интернет , Дмитрий Песков , Джозеф Байден , Дональд Трамп , ФБР , Администрация США , ИТАР-ТАСС , США
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