Суд Джорджии отклонил иск Трампа о пересмотре итогов выборов

Суд в американском штате Джорджия отклонил очередной иск юристов действующего президента США республиканца Дональда Трампа с требованием пересмотреть итоги всеобщих выборов в этом штате, согласно которым победу одержал демократ Джозеф Байден . Об этом сообщило во вторник агентство Bloomberg

По его информации, соответствующая исковая жалобы была подана юристами Трампа 31 декабря. В ней утверждалось, что суду следует вынести постановление, в котором результаты выборов были бы признаны недействительными.

К такому заключению, утверждают адвокаты действующего американского лидера, правосудие должно было прийти на основании того, что власти якобы нарушили избирательное законодательство штата при проведении досрочного голосования по почте, обработке и подсчете присланных таким образом бюллетеней. Кроме того, утверждается в иске, власти Джорджии якобы "ненадлежащим образом провели сертификацию" результатов выборов.

Во вторник судья окружного суда в Атланте (штат Джорджия) принял решение отклонить иск команды Трампа. По данным Bloomberg, суд пришел к заключению, что выборы, обработка бюллетеней и утверждение результатов волеизъявления были проведены в соответствии с законодательством. В Джорджии ранее дважды проводился пересчет голосов на всеобщих выборах. Согласно официальным результатам, Байден одержал в штате победу с 49,5% голосов избирателей против 49,26% у республиканца Трампа.