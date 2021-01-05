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Названа причина смерти «девушки Джеймса Бонда» 

Павел Тиунов 1 час назад
Актриса Таня Робертс умерла из-за черепно-мозговой травмы
Фото: фильм "Вид на убийство"
Актриса Таня Робертс, известная по главной роли в одном из фильмов «Бондианы», скончалась из-за последствий черепно-мозговой травмы, сообщает издание Popcake.ru. Ранее супруг артистки ссылался на неизвестную болезнь, погубившую его жену.
Муж Робертс Лэнс О’Брайен сообщал, что актриса скончалась 3 января в больнице. Впоследствии выяснилось, что «девушка Джеймса Бонда» жива, но находится в тяжелом состоянии.
О’Брайен оправдался тем, что не выяснил подробности ситуации у медиков и поспешил заявить о кончине жены. В ночь на 5 января врачи позвонили мужу Робертс и сообщили ему, что актриса все-таки ушла из жизни. Ей было 65 лет.
Актриса Таня Робертс умерла спустя день после сообщений о смерти
СМИ сообщали, что Таню Робертс госпитализировали в конце декабря. Она якобы внезапно потеряла сознание во время прогулки с собаками. О’Брайен заявлял, что медики не смогли поставить диагноз его супруге. По его словам, актриса скончалась из-за неизвестной болезни, вызвавшей отказ печени и почек.
Позже появилась информация, что Таня Робертс скончалась из-за черепно-мозговой травмы. Актриса почувствовала недомогание в канун рождества. Она лишилась чувств во дворе собственного дома и была госпитализирована в одну из клиник в Лос-Анджелесе. При этом недостоверная информация о ее смерти изначально исходила от менеджера артистки, который посчитал, что она мертва, когда Робертс после разговора с ним в больничной палате внезапно закрыла глаза.
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Комментарии
В мире , Таня Робертс , Джеймс Бонд
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