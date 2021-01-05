В Норвегии умерли двое привитых от коронавируса 

"Мы должны проанализировать, является ли вакцина причиной смерти или же это совпадение, что смерть произошла вскоре после вакцинации", — сказал представитель агентства. По его словам, сейчас прививают людей из групп риска, у которых слабое здоровье и присутствуют серьезные заболевания.