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В Норвегии умерли двое привитых от коронавируса 

ТАСС и ещё 6 1 час назад
В Норвегии умерли двое привитых от коронавируса
Фото: Reuters
Два человека, сделавшие прививку от коронавируса, умерли в Норвегии. Об этом сообщило во вторник Норвежское агентство лекарственных средств.

"5 января мы получили два сообщения о смертях, произошедших через несколько дней после вакцинации", — говорится в сообщении.

Вакцинация с использованием препарата, произведенного американской компанией Pfizer и ее германским партнером BioNTech, стартовала в Норвегии 27 декабря 2020 года.
Первыми в стране были привиты жители дома престарелых в Осло. Власти в настоящее время начали расследование того, связаны ли смерти с вакцинацией.

"Мы должны проанализировать, является ли вакцина причиной смерти или же это совпадение, что смерть произошла вскоре после вакцинации", — сказал представитель агентства. По его словам, сейчас прививают людей из групп риска, у которых слабое здоровье и присутствуют серьезные заболевания.

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В мире , Pfizer , Норвегия
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