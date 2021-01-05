Украина выходит из соглашения СНГ по защите интеллектуальной собственности

Кабинет министров одобрил проект закона о выходе Украины из соглашения о сотрудничестве в сфере правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности и создании Межгосударственного совета по вопросам правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности в рамках СНГ. Об этом во вторник сообщил представитель правительства в Верховной раде Василий Мокан.

"Законопроектом предлагается выйти из соглашения, подписанного 19 ноября 2010 года в городе Санкт-Петербург и ратифицированной Верховной радой 21 декабря 2011 года", — написал он в Facebook, уточнив, что решение принято на внеочередном заседании правительства 5 января.

Мокан отметил, что представители Украины уже длительное время не принимают участия в заседаниях Межгосударственного совета, не участвует в разработке проектов международных договоров в рамках СНГ, не осуществляет в рамках соглашения обмен патентной, нормативно-методической документацией в сфере охраны и защиты интеллектуальной собственности.

"Данное соглашение не соответствует современному состоянию экономических отношений между государствами — членами СНГ. А обязательства Украины, которые возникли в течение срока действия соглашения, урегулированы", — добавил Мокан.

После государственного переворота на Украине в феврале 2014 года новое руководство страны заявило, что начинает процесс разрыва договоров в рамках СНГ. В мае 2018 года Украина прекратила участие в работе уставных органов Содружества, ее представительство при уставных органах СНГ было закрыто. В том же году Киев вышел из ряда соглашений о сотрудничестве в рамках СНГ. Это, в частности, соглашения о сотрудничестве в области внешнеэкономической деятельности, о создании Совета руководителей подразделений финансовой разведки, о межгосударственном обмене экономической информацией, об обеспечении сохранности межгосударственных секретов в области правовой охраны изобретений, несколько налоговых соглашений.