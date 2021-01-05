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Москва

Лукашенко заявил, что он «намертво» в команде с Путиным 

News.ru 1 час назад
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в политике он «намертво» в одной команде с российским коллегой Владимиром Путиным. При этом он уточнил, что его туда «загнали».

Нас загнали уже намертво в одну команду, — заявил в эфире телеканала «Россия 1» Лукашенко.

Таким образом он ответил на вопрос, в одной ли он команде в политике с Путиным.
Как писал NEWS.ru, директор Центра политологических исследований Финансового университета Павел Салин заявил, что российско-белорусские отношения в 2021 году останутся на прежнем уровне. По его словам, ждать интеграции двух стран не надо. Политолог Армен Гаспарян считает иначе. По его мнению, в 2021 году ситуация с объединением РФ и Белоруссии сдвинется с мёртвой точки. По его словам, у Белоруссии нет другого варианта помимо союза с РФ, в противном случае страну растащат. Эксперт уверен, что Москва уже передала значительный пакет документов по интеграции, теперь его должны одобрить в Минске.
Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Минск и Москва могут подписать соглашение о перенаправлении части экспорта Белоруссии из Литвы в порты России в 2021 году. Оно, по словам государственного деятеля, «вполне возможно» в части существующих объёмов «с учётом договорённостей и текущих вопросов», вырабатываемых сейчас между компаниями.
Сейчас между Россией и Белоруссией идут переговоры об экспорте белорусских нефтепродуктов через российскую инфраструктуру. Также ранее обсуждалось перенаправление экспорта нефтепродуктов из литовских портов в российские. Вице премьер оценивал возможный объём в 4–6 млн тонн.
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В мире , Видео , Павел Салин , Александр Новак , Армен Гаспарян , Александр Лукашенко , Владимир Путин , Финансовый университет
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