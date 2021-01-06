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Трамп вновь заявил, что Пенс может изменить итоги выборов 

РИА Новости и ещё 5 52 минуты назад
Последняя надежда: Трамп высказался о роли Пенса в выборах США
Фото: © AP Photo / Andrew Harnik
Президент США Дональд Трамп опроверг публикацию New York Times о том, что вице-президент Майк Пенс якобы уведомил его о невозможности изменить результаты голосования на выборах главы государства.

"Репортаж New York Times относительно комментариев вице-президента, которые он якобы допустил в разговоре со мной сегодня, — это фейковые новости. Он никогда такого не говорил. Вице-президент и я полностью согласны, что вице-президент имеет полномочия, чтобы действовать", — говорится в письменном заявлении Трампа, которое распространил его предвыборный штаб.

Действующий президент назвал выборы в оспариваемых им штатах "коррумпированными" и "не соответствующими конституции", а, значит, "незаконными".
Трамп выразил мнение, что американская конституция предоставляет Пенсу "ряд возможностей". "Он может отменить сертификацию результатов или вернуть их обратно в штаты для изменения и сертификации. Он может также отменить сертификацию незаконных и коррумпированных результатов и послать их в палату представителей для голосования из расчета "один штат — один голос", — пояснил президент.
Эту точку зрения не разделяют в США многие политики, включая однопартийцев Трампа — республиканцев, а также конституционных юристов, которые сомневаются в том, что конгресс может отвергнуть голоса выборщиков.
Пенс в своем официальном качестве президента сената должен в среду утвердить вместе с обеими палатами конгресса результаты голосования на выборах президента. По официальным данным, на выборах президента победил демократ Джо Байден, набравший 306 голосов выборщиков. Трамп поражение не признает.
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В мире , Джозеф Байден , Майк Пенс , Дональд Трамп , New York Times , США
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