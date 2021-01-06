Последняя надежда: Трамп высказался о роли Пенса в выборах США

"Репортаж New York Times относительно комментариев вице-президента, которые он якобы допустил в разговоре со мной сегодня, — это фейковые новости. Он никогда такого не говорил. Вице-президент и я полностью согласны, что вице-президент имеет полномочия, чтобы действовать", — говорится в письменном заявлении Трампа, которое распространил его предвыборный штаб.

Действующий президент назвал выборы в оспариваемых им штатах "коррумпированными" и "не соответствующими конституции", а, значит, "незаконными".

Трамп выразил мнение, что американская конституция предоставляет Пенсу "ряд возможностей". "Он может отменить сертификацию результатов или вернуть их обратно в штаты для изменения и сертификации. Он может также отменить сертификацию незаконных и коррумпированных результатов и послать их в палату представителей для голосования из расчета "один штат — один голос", — пояснил президент.

Эту точку зрения не разделяют в США многие политики, включая однопартийцев Трампа — республиканцев, а также конституционных юристов, которые сомневаются в том, что конгресс может отвергнуть голоса выборщиков.