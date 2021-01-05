Затянувшаяся пандемия стала главным риском 2021 года

Консалтинговая компания Eurasia Group назвала главные риски, с которыми, по ее мнению, столкнется мир в 2021 году.

Первую строчку в рейтинге заняла "разделенная Америка": по словам экспертов, наступает эпоха, когда около половины граждан США будут считать главу государства нелегитимным. Как отмечает компания, отказ действующего президента США Дональда Трампа признать результаты выборов — уникальный поступок в истории США, который подчеркивает, насколько Америка расколота.

Второй по значимости риск, с точки зрения аналитиков, — затянувшаяся пандемия коронавируса. Подчеркивается, что продолжающаяся пандемия будет грозить не только жизням людей, но и политической стабильности и глобальной экономике. Распределение вакцин приведет к разделению между богатыми и бедными, что спровоцирует беспорядки во многих странах.

На третьем месте в рейтинге специалисты разместили борьбу с изменением климата, отметив, что глобальное сотрудничество в этой сфере сменится конкуренцией.