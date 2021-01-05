Ещё
Далее:
Читайте также:
Николь Кидман в эротической драме
Николь Кидман в эротической драме Без стеснения ⟶
Выберите регион
Москва

Аналитики назвали главные риски 2021 года 

ТАСС и ещё 4 6 часов назад
Затянувшаяся пандемия стала главным риском 2021 года
Фото: Reuters
Консалтинговая компания Eurasia Group назвала главные риски, с которыми, по ее мнению, столкнется мир в 2021 году.
Первую строчку в рейтинге заняла "разделенная Америка": по словам экспертов, наступает эпоха, когда около половины граждан США будут считать главу государства нелегитимным. Как отмечает компания, отказ действующего президента США Дональда Трампа признать результаты выборов — уникальный поступок в истории США, который подчеркивает, насколько Америка расколота.
Второй по значимости риск, с точки зрения аналитиков, — затянувшаяся пандемия коронавируса. Подчеркивается, что продолжающаяся пандемия будет грозить не только жизням людей, но и политической стабильности и глобальной экономике. Распределение вакцин приведет к разделению между богатыми и бедными, что спровоцирует беспорядки во многих странах.
На третьем месте в рейтинге специалисты разместили борьбу с изменением климата, отметив, что глобальное сотрудничество в этой сфере сменится конкуренцией.
Также в число ключевых рисков года аналитики включили усиление напряженности в отношениях Китая и США, трудности с передачей конфиденциальной информации другим странам, вероятность возникновения конфликта в киберпространстве, который приведет к появлению беспрецедентных технологических и геополитических рисков. Кроме того, эксперты выделили проблемы в экономике Турции, которые ухудшат положение президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана, ослабление экономик стран Ближнего Востока из-за низких цен на нефть, грядущую отставку канцлера Германии Ангелы Меркель и политический, социальный и экономический кризисы в Латинской Америке из-за выборов в некоторых странах и пандемии.
Видео дня. Макароны под видом свечек продали пенсионерке из Гатчины
ТАСС: последние новости
Трамп призвал сторонников не дать украсть победу на выборах Трамп призвал сторонников не дать украсть победу на выборах Минздрав Израиля одобрил использование вакцины Moderna Минздрав Израиля одобрил использование вакцины Moderna "Репортеры без границ" призвали британские власти немедленно освободить Ассанжа "Репортеры без границ" призвали британские власти немедленно освободить Ассанжа
Комментарии 3
В мире , Реджеп Эрдоган , Дональд Трамп , США
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Военные двух ядерных держав сошлись врукопашную на границе
00:16
Военные двух ядерных держав сошлись врукопашную на границе
Армия Азия
Пьяный тамада устроил массовую драку на вечеринке
00:14
Пьяный тамада устроил массовую драку на вечеринке
Происшествия
Россиянин заминировал мост из-за «курирующих наркоту» силовиков
00:42
Россиянин заминировал мост из-за «курирующих наркоту» силовиков
Происшествия Криминал
Полицейские подставили авто под удар, спасая детей в ДТП
00:19
Полицейские подставили авто под удар, спасая детей в ДТП
Происшествия