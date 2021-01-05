«Репортеры без границ» призвали британские власти немедленно освободить Ассанжа

«Мы с большим облегчением узнали о том, что Джулиан Ассанж не будет экстрадирован в Соединённые Штаты. В то же время мы крайне разочарованы тем, что суд не занял твёрдую позицию в пользу свободы прессы и защиты журналистов», — говорится в сообщении на сайте организации.