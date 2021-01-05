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«Репортёры без границ» призвали немедленно освободить Ассанжа 

RT на русском и ещё 3 11 минут назад
«Репортеры без границ» призвали британские власти немедленно освободить Ассанжа
Фото: Reuters
Международная организация «Репортёры без границ» (RSF) призвала власти Великобритании немедленно освободить основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.

«Мы с большим облегчением узнали о том, что Джулиан Ассанж не будет экстрадирован в Соединённые Штаты. В то же время мы крайне разочарованы тем, что суд не занял твёрдую позицию в пользу свободы прессы и защиты журналистов», — говорится в сообщении на сайте организации.

Отмечается, что «Репортёры без границ» призывают к немедленному освобождению Ассанжа.
4 января суд в Лондоне отказал в экстрадиции Ассанжа в США.
Адвокаты, представляющие интересы американских властей, заявили о намерении подать апелляцию на такое решение.
Как ожидается, 6 января суд рассмотрит вопрос освобождения Ассанжа под залог.
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В мире , Громкие уголовные дела , Джулиан Ассанж , Wikileaks , США
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