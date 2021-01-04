Консалтинговая компания Eurasia Group представила список из десяти рисков, с которыми столкнется мир в 2021 году. Об этом сообщает РБК.

Первым риском аналитики компании сочли «разделенную Америку» — ситуацию, при которой около половины населения США будет считать находящегося у власти президента нелегитимным. По их мнению, это может негативно повлиять на геополитическую ситуацию во всем мире.

Вторым по значимости риском Eurasia Group назвала пандемию коронавируса, которая ведет к безработице, потере доверия к власти, долговым кризисам у развивающихся стран. Кроме того, вакцинация от COVID-19 еще больше разделит общество на богатых и бедных — тех, кому вакцина будет недоступна. Это вызовет массовые беспорядки во многих странах.

На третьем месте — борьба против изменения климата, усиливающая международную конкуренцию. Четвертой в списке рисков стала усиливающая конфронтация между США и Китаем. Замыкают пятерку сложности с передачей данных в международном формате.

Кроме того, компания сочла риском уход Ангелы Меркель с поста канцлера ФРГ, проблемы экономики Турции, стран Ближнего Востока и Латинской Америки, а также вероятность глобального конфликта в цифровом пространстве.