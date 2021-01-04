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Саудовская Аравия снимет блокаду с Катара 

ТК «Звезда» и ещё 6 29 минут назад
Саудовская Аравия снимет блокаду с Катара
Фото: Reuters
Глава МИД Кувейта Ахмед Нассер ас-Сабах заявил о том, что Саудовская Аравия намерена открыть границы с Катаром, которые были закрыты 3,5 года. Об этом глава МИД сообщил в своем обращении по национальному телевидению страны. Отмечается, что Кувейт выступал посредником в конфликте между Катаром и его соседями по региону, который начался в 2017 году.

«По итогам телефонного разговора между эмиром Кувейта и эмиром Катара, а также наследным принцем Саудовской Аравии было достигнуто соглашение об открытии воздушной, сухопутной и морской границ между Катаром и Саудовской Аравией, начиная с вечера понедельника» — сообщил ас-Сабах.

Также, по данным агентства Reuters, со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации США, две страны подпишут соглашение о нормализации связей. К подписанию данного документа присоединятся представители ОАЭ, Бахрейна и Египта — эти страны тоже снимут блокаду с Катара, который, в свою очередь, откажется от советующих исков.
Отмечается, что на подписании будет присутствовать старший советник президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер — он также помогал заключить данное соглашение.
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Комментарии 1
В мире , Джаред Кушнер , Дональд Трамп , МИД , Администрация США , Бахрейн , Египет , Катар , Саудовская Аравия , США
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