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ФБР попросили начать уголовное расследование против Трампа из-за выборов 

РИА Новости 33 минуты назад
Конгрессмены-демократы Тед Лью и Кэтлин Райс направили письмо главе ФРБ Кристоферу Рэю с просьбой начать уголовное расследование против действующего президента Дональда Трампа после обнародования его разговора с госсекретарем штата Джорджия Брэдом Раффенспергером. Об этом Лью написал в Twitter.
Ранее Washington Post сообщила, что в ее распоряжении оказалась запись беседы Трампа и Раффенспергера. По данным газеты, американский лидер попросил госсекретаря пересчитать голоса на выборах в его пользу. Трамп якобы заявил, что хочет "найти" 11 780 голосов, необходимых для победы в Джорджии. Согласно расшифровке разговора, Трамп поочередно льстит Раффенспергеру, говорит о нарушениях и резко критикует его. Как минимум в одном случае слова президента звучат как угроза: он говорит о возможности уголовного преследования.

"Будучи членами конгресса и в прошлом прокурорами, мы считаем, что Дональд Трамп был замешан в подстрекательстве к совершению ряда преступлений на выборах или сговоре с намерением их совершить. Просим вас немедленно начать уголовное расследование в отношении президента", — говорится в письме.

Конгрессмены привели конкретные положения из американского законодательства, сопроводив их выдержками из телефонного разговора, которые призваны свидетельствовать о нарушениях.
Выборы в США: Трамп умолял отдать ему победу в Джорджии
По итогам голосования выборщиков демократ Джо Байден получил 306 голосов против 232 у республиканца Трампа, который до сих пор не признал поражения. Формальное утверждение итогов голосования состоится 6 января. Следующего главу государства приведут к присяге 20 января. Одиннадцать сенаторов-республиканцев заявили, что оспорят победу Байдена, возражения ожидаются и в палате представителей.
Ранее Верховный суд США отклонил иск Генепрокурора Техаса Кен Пэкстон с требованием объявить недействительными итоги выборов в Пенсильвании, Джорджии, Висконсине и Мичигане, где победил Байден. Как говорилось в иске, голосование там прошло с нарушениями Конституции, поскольку их власти незаконно изменяли выборное законодательство под предлогом пандемии коронавируса.
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В мире , Видео , Джозеф Байден , Кристофер Рэй , Дональд Трамп , ФБР , Washington Post , Висконсин , США
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