Британия может поднять уровень угрозы от COVID до пятого

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Главные врачи регионов Великобритании рекомендуют поднять уровень угрозы от новой коронавирусной инфекции с четвертого до пятого, сообщает Reuters.

Главврачи отмечают, что без дальнейших действий по борьбе с COVID-19 в некоторых областях страны система здравоохранения подвергнется существенному риску.

Ранее СМИ сообщили, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон намерен объявить в стране тотальный локдаун из-за коронавируса. За минувшие сутки в Великобритании выявлены рекордные 58 784 случая заражения коронавирусом, свидетельствует официальная статистика.