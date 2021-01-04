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Главврачи регионов Британии рекомендуют поднять уровень угрозы от COVID 

Газета.Ru и ещё 1 21 минуту назад
Британия может поднять уровень угрозы от COVID до пятого
Фото: Reuters
Главные врачи регионов Великобритании рекомендуют поднять уровень угрозы от новой коронавирусной инфекции с четвертого до пятого, сообщает Reuters.
Главврачи отмечают, что без дальнейших действий по борьбе с COVID-19 в некоторых областях страны система здравоохранения подвергнется существенному риску.
Ранее СМИ сообщили, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон намерен объявить в стране тотальный локдаун из-за коронавируса. За минувшие сутки в Великобритании выявлены рекордные 58 784 случая заражения коронавирусом, свидетельствует официальная статистика.
14 декабря глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил, что британские ученые выявили новый, мутировавший, тип коронавируса, который распространяется быстрее известных штаммов. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что новая мутация коронавируса на 70% заразнее, чем другие виды вируса.
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В мире , Борис Джонсон , Мэтт Хэнкок , Минздрав РФ , Reuters , Великобритания
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