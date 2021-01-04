В Венгрии назвали хорошей российскую вакцину от коронавируса

"Мы знаем, что российская вакцина хорошая, но ее недостаточно и, вероятно, не хватит из-за ограничений производственных мощностей. С другой стороны, китайская вакцина более многообещающая: похоже, она будет доступна раньше и в большем количестве", — привело в понедельник венгерское агентство МTI слова Орбана.