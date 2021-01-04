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Звезда британских хорроров Барбара Шелли умерла 

News.ru 19 минут назад
Умерла актриса Барбара Шелли
Фото: vk.com/spirit_of_hammer
Британская актриса Барбара Шелли, известная своими работами в фильмах ужасов, скончалась. Ей было 88 лет. Об этом сообщают британские СМИ со ссылкой на слова её помощника — Томаса Боуингтона.
Мужчина отметил, что недавно Шелли лежала больнице. У неё было диагностировано заражение коронавирусной инфекцией нового типа. С COVID-19 артистка сумела справиться, однако у неё были другие заболевания.

Причиной её смерти был не коронавирус. У неё было много других проблем, — цитирует Боуингтона газета Daily Mail.

Пик карьеры Шелли пришёлся на 50-е и 60-е годы прошлого века. Она снималась в фильмах студии Hammer, которая известная производством ужастиков. Артистка исполнила роли в таких картинах, как «Женщина-кошка», «Деревня проклятых», «Горгона», «Дракула: Князь тьмы» и не только.
Как ранее передавал NEWS.ru, на 42-м году жизни умер вокалист финской группы Children of Bodom Алекси Лайхо. Об этом сообщается на странице музыкального лейбла Napalm Records. Причины смерти музыканта неизвестны.
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Комментарии
В мире , Барбара Шелли , Алекси Лайхо
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