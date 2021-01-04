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Опубликована запись обсуждения в белорусском КГБ убийства Шеремета 

Национальная Служба Новостей и ещё 5 1 час назад
Опубликована запись обсуждения в белорусском КГБ убийства Шеремета
Фото: РИА Новости
Нацполиция Украины заявила о получении записей и документов, датированных 2012 годом, на которых якобы обсуждается убийство журналиста Павла Шеремета.
Запись опубликовало издание EUobserver. На ней человек с голосом экс-главы КГБ Белоруссии Вадима Зайцева обсуждает с двумя сотрудниками «Альфы» убийство Шеремета и других критиков Александра Лукашенко.
На записи голоса обсуждают способы расправы с людьми, которые «кукарекают» в Германии. Звучат имена Олега Алкаева, Владимира Бородача и Вячеслава Дудкина.
Предполагаемый Зайцев заявляет, что «президент ждет этих четких мероприятий», нужно «спровоцировать естественный подрыв, пожар, убийство».

«Вот по Шеремету нужно работать. Сделаем закладку какую-то и так далее, чтобы эту крысу совсем, ни рук, ни ног не соберут», — также говорит на записи человек и голосом председателя КГБ.

Автомобиль с Шереметом был взорван 20 июля 2016 года. Предполагаемых преступников задержали спустя три с половиной года. Одним из них оказался Андрей Антоненко — участник силовой операции в Донбассе, а также женщина — волонтёр, также ездившая к силовикам на восток Украины.
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В мире , Вячеслав Дудкин , Вадим Зайцев , Андрей Антоненко , Павел Шеремет , Александр Лукашенко , КГБ РБ , Киев
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