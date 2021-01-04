Ещё
Далее:
Читайте также:
Кино и сериалы в одной подписке Okko
Кино и сериалы в одной подписке Okko Оформить онлайн ⟶
Выберите регион
Москва

Умерла сыгравшая девушку Бонда актриса Таня Робертс 

Мир24 и ещё 6 1 час назад
Умерла сыгравшая девушку Бонда актриса Таня Робертс
Фото: Imago/TASS
Скончалась американская актриса и модель Таня Робертс. Ей было 65 лет. По словам ее представителя, в канун Рождества она вышла на прогулку со своими собаками, а при возвращении упала, получив тяжелую травму. Актрису отвезли в больницу и подключили к аппарату искусственного дыхания, но женщина все равно умерла, передает портал TMZ.
Робертс известна тем, что сыграла девушку агента Джеймса Бонда в фильме «Вид на убийство». Кроме того, она считалась одним из секс-символов начала 1980-х годов. На ее счету также главные роли в таких фильмах, как «Повелитель зверей», «Шина — королева джунглей», «Почти беременна».
Ранее сообщалось о смерти Владимира Коренева сыгравшего в «Человеке-амфибии».
Видео дня. Макароны под видом свечек продали пенсионерке из Гатчины
Мир24: последние новости
Трампа обвинили в неприкрытом и дерзком злоупотреблении властью Трампа обвинили в неприкрытом и дерзком злоупотреблении властью Смертность до 90%: первооткрыватель Эболы предупредил о новой опасной болезни Смертность до 90%: первооткрыватель Эболы предупредил о новой опасной болезни Посол: Россия и Иран готовят личную встречу по вопросу производства вакцины Посол: Россия и Иран готовят личную встречу по вопросу производства вакцины
В мире , Таня Робертс , Джеймс Бонд , Владимир Коренев
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Пьяный тамада устроил массовую драку на вечеринке
00:14
Пьяный тамада устроил массовую драку на вечеринке
Происшествия
Военные двух ядерных держав сошлись врукопашную на границе
00:16
Военные двух ядерных держав сошлись врукопашную на границе
Армия Азия
Щенок зеленого цвета родился в Новый год
00:22
Щенок зеленого цвета родился в Новый год
В мире Общество
«Королеву сухого льда» под бой курантов бросил жених
01:44
«Королеву сухого льда» под бой курантов бросил жених
Шоу-бизнес Общество
Мужчина провалился в яму с кипятком в центре Волжского
00:31
Мужчина провалился в яму с кипятком в центре Волжского
Происшествия
В Грузии родился зеленый щенок
00:22
В Грузии родился зеленый щенок
В мире
Первые акции протеста в 2021 году в Минске попали на видео
01:34
Первые акции протеста в 2021 году в Минске попали на видео
В мире Общество
Автобус с пассажирами перевернулся в Иванове
01:02
Автобус с пассажирами перевернулся в Иванове
Происшествия
Москвич «порадовал» друзей автоматной очередью
00:50
Москвич «порадовал» друзей автоматной очередью
Происшествия Новости Москвы
Опубликовано видео первого серьезного ДТП в 2021 году
00:14
Опубликовано видео первого серьезного ДТП в 2021 году
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение