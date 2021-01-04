Умерла сыгравшая девушку Бонда актриса Таня Робертс 

Скончалась американская актриса и модель Таня Робертс. Ей было 65 лет. По словам ее представителя, в канун Рождества она вышла на прогулку со своими собаками, а при возвращении упала, получив тяжелую травму. Актрису отвезли в больницу и подключили к аппарату искусственного дыхания, но женщина все равно умерла, передает портал TMZ.
Робертс известна тем, что сыграла девушку агента Джеймса Бонда в фильме «Вид на убийство». Кроме того, она считалась одним из секс-символов начала 1980-х годов. На ее счету также главные роли в таких фильмах, как «Повелитель зверей», «Шина — королева джунглей», «Почти беременна».
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