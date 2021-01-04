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Продление СНВ-3 и наказание за атаки хакеров: в штабе Байдена раскрыли планы по поводу Москвы 

Daily Storm и ещё 3 2 часа назад
Советник избранного главы государства Джейк Салливан подчеркнул, что Вашингтон понимает угрозу, которую несет ядерное оружие
Избранный президент США Джо Байден и его команда твердо намерены продлить с Россией СНВ-3 (Договор о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений), который истекает в феврале 2021 года. Об этом в эфире CNN сообщил Джейк Салливан, которого Байден намерен назначить советником по нацбезопасности страны. В то же время представитель избранного президента отметил, что за недавней хакерской атакой на США стояла, скорее всего, Россия и Байден не намерен оставить это без ответа.

«Ключевое соглашение между США и Россией — ДСНВ — истекает чуть больше, чем через две недели с момента начала нашей работы. Нам необходимо будет заняться вопросом продления этого договора в интересах США», — сказал Салливан.

«Я уверен, что сегодня США и Россия могут действовать в рамках своих национальных интересов с тем, чтобы добиться прогресса в контроле над вооружениями и вопросах стратегической стабильности, уделить внимание угрозе, которую несет для всего мира ядерное оружие», — добавил он.

Салливан также указал, что обе страны всегда имели возможность договориться, даже в период холодной войны.
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Однако США намерены не только сотрудничать, но и отомстить России за крупнейшую атаку хакеров на компьютерную сеть 250 американских правительственных учреждений, которая произошла чуть меньше месяца назад, сообщил Салливан. Несмотря на то что официально Белый дом не выдвигал обвинения в адрес Кремля, Байден и его сторонники настаивают на том, что за атаками стояли хакеры из РФ.
Салливан подчеркнул, что одной из первых задач после прихода Байдена к власти будет выяснение цели атаки и нанесенного ею ущерба, чтобы заставить виновников заплатить за эти действия. Кроме того, Вашингтон усилит меры по кибербезопасности, уточнил он.

«Это будет комбинацией наказания и усиления наших возможностей по защите», — сообщил представитель избранного главы государства.

Срок действия договора СНВ-3 заканчивается в феврале 2021 года. Ранее США настаивали на том, чтобы в ядерной сделке участвовал и Китай. Однако в Пекине отметили, что согласятся на это предложение, если Вашингтон уменьшит свои ядерные запасы до уровня КНР.
Несколько недель назад произошла хакерская атака на более чем 250 организаций в США, в числе которых, по сведениям СМИ, оказались Минфин, Минэнерго США и Национальное управление по телекоммуникациям и информации. По словам генпрокурора США Уильяма Барра, за кибератаками на американские правительственные учреждения, которые пользуются услугами IT-компании SolarWinds, стоит Россия. Однако действующий президент Дональд Трамп высмеял эти обвинения, заявив, что о Москве всегда вспоминают в таких случаях в первую очередь.
Глава пресс-службы президента России Дмитрий Песков ранее опроверг эти обвинения. Он напомнил, что Владимир Путин уже предлагал США сотрудничать в сфере кибербезопасности, однако ответа от американской стороны не последовало.
В конце октября Путин заявил, что если РФ и США не продлят СНВ-3, то на безопасности России это не скажется, но в целом у мира нет будущего, если такие договоры будут отсутствовать. Путин также призвал Вашингтон начать предметный разговор по этой сделке, отметив, что американская сторона не была «белой и пушистой» в вопросах ядерных вооружений и «химичила с самолетами».
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В мире , Видео , Дмитрий Песков , Джейк Салливан , Джозеф Байден , Дональд Трамп , Владимир Путин , Пресс-служба Администрации Президента РФ , Минэнерго , Минфин , CNN , Нью-Йорк , США
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