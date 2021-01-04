Пентагон начнет мониторить СМИ на Украине

Министерство обороны США планирует поставлять Украине программное обеспечение новостного агрегатора для мониторинга СМИ, в том числе новостных источников и социальных сетей. Ведомство опубликовало запрос о ценах на закупку оборудования. С документом ознакомился RT.

« (ПО предполагает. — RT) обеспечение мониторинга и анализа СМИ, а именно: новостных веб-сайтов, социальных сетей, печатных изданий, трансляций и подкастов», — говорится в запросе.

В ведомстве уточнили, что система будет предоставлять последние новости и самую свежую информацию из местных, региональных и международных источников. Она также позволит создавать персонализированные потоки новостей с помощью лент из различных источников.

В документе подчёркивается, что в рамках тендера запрещено приобретать оборудование, произведённое китайскими компаниями, в частности, Huawei Technologies Company, ZTE Corporation и связанными с ними организациями.