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Москва

Премьер Японии заявил о намерении развивать отношения с Россией 

RT на русском и ещё 1 1 час назад
Премьер Японии обозначил намерения в отношении РФ
Фото: Reuters
Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга о намерении развивать отношения с Россией и другими соседними странами.
При этом он подчеркнул необходимость укрепления союзнических отношений с США.

«…и впредь настроены на стабильные отношения с Китаем, Россией и соседними странами», — приводит РИА Новости слова Суги.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил с Рождеством и наступающим Новым годом зарубежных лидеров и руководителей международных организаций. В том числе поздравления получил японский премьер.
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В мире , Владимир Путин , РИА Новости , Китай , США , Япония
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