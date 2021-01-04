Премьер Японии обозначил намерения в отношении РФ

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Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга о намерении развивать отношения с Россией и другими соседними странами.

При этом он подчеркнул необходимость укрепления союзнических отношений с США.

«…и впредь настроены на стабильные отношения с Китаем, Россией и соседними странами», — приводит РИА Новости слова Суги.