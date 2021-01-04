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СМИ: в Японии могут ввести режим ЧС в столичном регионе из-за пандемии 

ТАСС 21 минуту назад
В Японии могут ввести режим ЧС из-за пандемии
Фото: ТАСС
Правительство Японии рассматривает возможность введения режима чрезвычайной ситуации в столичной зоне Большого Токио, куда входят префектуры Токио, Тиба, Сайтама и Канагава, из-за пандемии нового коронавируса. Об этом в понедельник со ссылкой на источники сообщила газета Asahi.
Отмечается, что объявление режима ЧС в указанном регионе может состояться уже на текущей неделе.
Ранее с призывом изучить возможность введения режима ЧС к правительству страны обратились четыре губернатора префектур Большого Токио.
Ситуация с распространением коронавируса в Японии стала ухудшаться с начала ноября, а в декабре рекорды суточного прироста и летальности регулярно обновлялись. Общее количество случаев заражения превысило 245 тысяч, зафиксировано более 3,6 тысячи летальных исходов. Для борьбы с пандемией власти приостановили действие программы поддержки внутреннего туризма Go To Travel до 11 января и попросили владельцев заведений общепита в крупных городах сократить время их работы.
Режим ЧС действовал в Японии в апреле и мае 2020 года во время первой волны пандемии. Никаких жестких ограничений на передвижение и штрафов в этот период не вводилось. Жителей страны настоятельно попросили не покидать дома без необходимости, также по просьбе властей закрылись образовательные учреждения, торговые центры, ночные клубы, бары, музеи, театры и другие объекты. Компании перевели большинство сотрудников на удаленную работу. Рестораны и кафе работали по сокращенному графику, преимущественно только навынос. При этом в период второго всплеска заболеваемости (в июле и августе) власти не стали применять аналогичные меры.
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Комментарии
В мире , Сайтама , Тиба , Токио , Япония
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