В Японии могут ввести режим ЧС из-за пандемии

Правительство Японии рассматривает возможность введения режима чрезвычайной ситуации в столичной зоне Большого Токио, куда входят префектуры Токио, Тиба , Сайтама и Канагава, из-за пандемии нового коронавируса. Об этом в понедельник со ссылкой на источники сообщила газета Asahi

Отмечается, что объявление режима ЧС в указанном регионе может состояться уже на текущей неделе.

Ранее с призывом изучить возможность введения режима ЧС к правительству страны обратились четыре губернатора префектур Большого Токио.

Ситуация с распространением коронавируса в Японии стала ухудшаться с начала ноября, а в декабре рекорды суточного прироста и летальности регулярно обновлялись. Общее количество случаев заражения превысило 245 тысяч, зафиксировано более 3,6 тысячи летальных исходов. Для борьбы с пандемией власти приостановили действие программы поддержки внутреннего туризма Go To Travel до 11 января и попросили владельцев заведений общепита в крупных городах сократить время их работы.

Режим ЧС действовал в Японии в апреле и мае 2020 года во время первой волны пандемии. Никаких жестких ограничений на передвижение и штрафов в этот период не вводилось. Жителей страны настоятельно попросили не покидать дома без необходимости, также по просьбе властей закрылись образовательные учреждения, торговые центры, ночные клубы, бары, музеи, театры и другие объекты. Компании перевели большинство сотрудников на удаленную работу. Рестораны и кафе работали по сокращенному графику, преимущественно только навынос. При этом в период второго всплеска заболеваемости (в июле и августе) власти не стали применять аналогичные меры.