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Пелоси переизбрали спикером палаты представителей США 

РИА Новости и ещё 2 23 минуты назад
Пелоси переизбрали спикером палаты представителей США
Фото: © AP Photo / Susan Walsh
Нэнси Пелоси переизбрана спикером палаты представителей США, свидетельствуют результаты голосования.
За Пелоси проголосовали 216 демократов, при этом пятеро представителей этой партии поддержали другого кандидата или воздержались. Все республиканцы, которые в этом созыве палаты вновь в меньшинстве, проголосовали за кандидата от своей партии Кевина Маккарти.
Пелоси возглавляет демократов в палате представителей с 2003 года. Она была спикером в 2007-2011 годах и затем — с 2019 года. Пелоси, которой 80 лет, была переизбрана в отсутствие серьёзной оппозиции, несмотря на отдельные голоса демократов, призывавших выдвинуть новое поколение лидеров. Она остаётся единственной женщиной, которая когда-либо занимала пост спикера в США.
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