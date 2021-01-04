Пелоси переизбрали спикером палаты представителей США 

За Пелоси проголосовали 216 демократов, при этом пятеро представителей этой партии поддержали другого кандидата или воздержались. Все республиканцы, которые в этом созыве палаты вновь в меньшинстве, проголосовали за кандидата от своей партии Кевина Маккарти

Пелоси возглавляет демократов в палате представителей с 2003 года. Она была спикером в 2007-2011 годах и затем — с 2019 года. Пелоси, которой 80 лет, была переизбрана в отсутствие серьёзной оппозиции, несмотря на отдельные голоса демократов, призывавших выдвинуть новое поколение лидеров. Она остаётся единственной женщиной, которая когда-либо занимала пост спикера в США.