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Число заражений коронавирусом в мире превысило 85 миллионов 

РИА Новости и ещё 10 5 часов назад
Число случаев коронавируса в мире превысило 85 млн
Фото: Reuters
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило отметку в 85 миллионов, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.
По последним данным университета, коронавирусной инфекцией в мире заразились 85 059 632 человека. Более 1,8 миллиона скончались и почти 48 миллионов заболевших выздоровели.
Самое большое число случаев COVID-19 в мире выявлено в США — более 20,6 миллиона, затем идет Индия — 10,3 миллиона, Бразилия, где более 7,7 миллиона заболевших, Россия с 3,2 миллиона заражений и Франция, в которой коронавирусом заразились свыше 2,7 миллиона человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта 2020 года объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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В мире , Ситуация в мире , COVID-19 , ВОЗ , Бразилия , Индия , Китай , Франция
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