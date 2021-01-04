Число случаев коронавируса в мире превысило 85 млн

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Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило отметку в 85 миллионов, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.

По последним данным университета, коронавирусной инфекцией в мире заразились 85 059 632 человека. Более 1,8 миллиона скончались и почти 48 миллионов заболевших выздоровели.

Самое большое число случаев COVID-19 в мире выявлено в США — более 20,6 миллиона, затем идет Индия — 10,3 миллиона, Бразилия , где более 7,7 миллиона заболевших, Россия с 3,2 миллиона заражений и Франция , в которой коронавирусом заразились свыше 2,7 миллиона человек.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта 2020 года объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.