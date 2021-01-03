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Четыре сенатора-республиканца призвали конгресс утвердить победу Байдена 

РИА Новости и ещё 1 42 минуты назад
Четыре сенатора призвали конгресс утвердить победу Байдена
Фото: Reuters
Четыре сенатора-республиканца призвали конгресс утвердить победу демократа Джо Байдена на выборах президента США.

"Избиратели высказались, и конгресс должен выполнить свои обязанности и утвердить результаты голосования", — говорится в заявлении, под которым подписались республиканцы Сюзан Коллинз, Лиза Меркауски, Билл Кэссиди и Митт Ромни.

Под обращением стоят подписи и ряда сенаторов-демократов.
Президент США Дональд Трамп не признает поражение на выборах президента. По официальным данным голосования выборщиков, Байден набрал 306 голосов от штатов, а Трамп — 232. Результаты должен утвердить 6 января конгресс. Инаугурация Байдена намечена на 20 января. 11 сенаторов-республиканцев заявили, что оспорят победу Байдена, возражения ожидаются и в палате представителей.
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