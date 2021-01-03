Четыре сенатора призвали конгресс утвердить победу Байдена

Четыре сенатора-республиканца призвали конгресс утвердить победу демократа Джо Байдена на выборах президента США.
"Избиратели высказались, и конгресс должен выполнить свои обязанности и утвердить результаты голосования", — говорится в заявлении, под которым подписались республиканцы Сюзан Коллинз, Лиза Меркауски, Билл Кэссиди и Митт Ромни.
Под обращением стоят подписи и ряда сенаторов-демократов.
Президент США Дональд Трамп не признает поражение на выборах президента. По официальным данным голосования выборщиков, Байден набрал 306 голосов от штатов, а Трамп — 232. Результаты должен утвердить 6 января конгресс. Инаугурация Байдена намечена на 20 января. 11 сенаторов-республиканцев заявили, что оспорят победу Байдена, возражения ожидаются и в палате представителей.