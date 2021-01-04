Белый дом анонсировал «победную речь» Трампа 

Как уточняется в опубликованном графике Трампа, 45-й американский лидер « будет работать с раннего утра до позднего вечера, он сделает много звонков и проведет много встреч. Президент покинет Белый дом в 06:10 вечера, чтобы провести победный митинг в Дэлтоне, штат Джорджия».

Согласно официальному поводу, Трамп прибудет в Джорджию, чтобы поддержать кандидатов от Республиканской партии во втором туре выборов в сенат 5 января, сообщается на официальном сайте Белого дома.