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Раскрыта опасность новой мутации коронавируса 

РИА Новости и ещё 2 1 час назад
Новую мутацию коронавируса назвали более опасной для детей
Фото: Reuters
Старший преподаватель эпидемиологии Лондонского университета королевы Марии Дипти Гурдасани предупредила об опасности новой мутации COVID-19 для детей. Соответствующий пост она опубликовала в твиттере.
Гурдасани рассказала, что "британская" мутация более заразна для детей и подростков в возрасте от 0 до 19 лет.
По ее словам, мутировавший вирус может с большей вероятностью спровоцировать симптомы в этой возрастной группе.
Она назвала эти выводы "очень тревожными" и призвала "действовать уже сейчас".

"Эти данные свидетельствуют о том, что ситуация в Великобритании, вероятно, станет намного хуже", — написала эпидемиолог.

Гурдасани также предупредила, что новый штамм, преобладающий у детей, может перекинуться на взрослых и приведет к большей заболеваемости и новым смертям.
В середине декабря стало известно о новой мутации коронавируса SARS-CoV-2, обнаруженной в Великобритании. Хотя новый вариант вируса, по предварительным данным, может быть на 70% заразнее обычного, пока нет достоверной информации о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации.
С начала пандемии во всем мире, по последним данным ВОЗ, зафиксировали более 84 миллионов случаев заражения коронавирусом. Свыше 1,8 миллиона человек стали жертвами инфекции.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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В мире , Великобритания
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