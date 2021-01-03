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Москва

Украина испугалась вторжения РФ в Херсонскую область 

Вероника Полынина 41 минуту назад
Украина предупредила о возможном вторжении России из-за воды для Крыма
Фото: РИА Новости
Вооруженные силы РФ могут осуществить вторжение в Херсонскую область Украины, чтобы решить проблемы водоснабжения Крыма. Об этом говорится в заявлении Службы внешней разведки Украины.

«Материковая Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде, поэтому потенциально ВС РФ могут под надуманным предлогом осуществить марш-бросок вглубь территории Херсонской области с целью установления контроля над дамбой Северо-Крымского канала», — говорится в заявлении.

В ведомстве отметили, что Россия с 2014 года превратила Крым «в сплошную военную базу с готовой инфраструктурой для хранения ядерного оружия». В украинской СВР допускают, что в будущем активность России в отношении Украины может трансформироваться в масштабную военную операцию с захватом украинских территорий.
Поклонская: Крым не должен отказываться от воды с Украины
Как сообщал «Рамблер», проблемы с водой в Крыму обострились после присоединения полуострова к России в 2014 году по итогам референдума. Украина не признала результаты голосования и перекрыла подачу днепровской воды по Северо-Крымскому каналу. В начале сентября 2020 года из-за засухи в Крыму были введены ограничения водоснабжения для потребителей. В ряде городов, в том числе и столице полуострова, воду стали подавать по графику.
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В мире , Армия
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