Украина предупредила о возможном вторжении России из-за воды для Крыма

Вооруженные силы РФ могут осуществить вторжение в Херсонскую область Украины , чтобы решить проблемы водоснабжения Крыма . Об этом говорится в заявлении Службы внешней разведки Украины.

«Материковая Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде, поэтому потенциально ВС РФ могут под надуманным предлогом осуществить марш-бросок вглубь территории Херсонской области с целью установления контроля над дамбой Северо-Крымского канала», — говорится в заявлении.

В ведомстве отметили, что Россия с 2014 года превратила Крым «в сплошную военную базу с готовой инфраструктурой для хранения ядерного оружия». В украинской СВР допускают, что в будущем активность России в отношении Украины может трансформироваться в масштабную военную операцию с захватом украинских территорий.

Как сообщал «Рамблер», проблемы с водой в Крыму обострились после присоединения полуострова к России в 2014 году по итогам референдума. Украина не признала результаты голосования и перекрыла подачу днепровской воды по Северо-Крымскому каналу. В начале сентября 2020 года из-за засухи в Крыму были введены ограничения водоснабжения для потребителей. В ряде городов, в том числе и столице полуострова, воду стали подавать по графику.