Лейбористы призвали Джонсона немедленно объявить локдаун

Сделайте это сейчас — это необходимый первый шаг, чтобы вернуть вирус под контроль, — цитирует политика издание The Independent.

Своё заявление Стармер сделал после того, как Джонсон допустил введение общенационального карантина, но не сказал, когда именно это произойдёт. Лидер лейбористов раскритиковал премьера за такие «намёки» и отсутствие конкретики.

Политик добавил, что локдаун приведёт к закрытию многих школ, поэтому правительству придётся разработать план по обучению детей и для работающих родителей. При этом не поддержал предложение профсоюзов о переходе на дистанционное образование.

В Великобритании 2 января был зафиксирован рекордный суточный прирост случаев заражения коронавирусом — 57,7 тысячи. Всего в стране с начала пандемии заболели более 2,5 млн человек. Антирекорд по летальным исходам Соединённое Королевство установило в декабре, когда за сутки скончался 981 человек. Всего жертвами инфекции стали 74,5 тысячи жителей страны.