Ещё
Далее:
Читайте также:
Самая высокооплачиваемая актриса в мире
Самая высокооплачиваемая актриса в мире Смотреть фильмы ⟶
Выберите регион
Москва

Украинская разведка сообщила о готовящемся нападении РФ из-за Крыма 

News.ru и ещё 4 39 минут назад
Украинская разведка ожидает «вторжения России» в страну
Фото: Kremlin Pool/Global Look Press
Служба внешней разведки Украины предрекла «вторжение российской армии» на территорию страны. Украинские разведчики уверяют, что Россия может под надуманным предлогом «совершить марш-бросок» в Херсонскую область для того, чтобы установить контроль над дамбой Северо-Крымского канала.
Ведомство полагает, что такой шаг Москва предпримет для обеспечения Крыма водой. В отчёте Службы внешней разведки, опубликованном на сайте ведомства, также говорится, что Украина обеспечивала до 85% поставок воды на полуостров, но при этом не говорится, что Киев прекратил поставку воды в одностороннем порядке.
Россия при этом не один раз заявляла об отсутствии агрессивных намерений в отношении каких-либо стран, включая Украину. В Госдуме соображения о российского агрессии уже назвали фантазией в воображении украинских чиновников. Именно так эта информация подаётся западным кураторам.
А вот сами украинские политики неоднократно выступали с призывами «захватить Крым», взорвать Керченский мост и высказывали другие воинственные заявления в отношении РФ.
Ранее NEWS.ru сообщал, что структурам ООН следует взяться за выполнение возложенных на них функций и положить конец водной блокаде Крыма. Об этом заявил руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам постпредства Крыма при президенте Александр Молохов.
Видео дня. В России стало на 580 миллионеров больше
News.ru: последние новости
В Ливерпуле потребовали ввести в Британии общенациональный карантин В Ливерпуле потребовали ввести в Британии общенациональный карантин На Украине сообщили о срыве контракта по вакцине от коронавируса На Украине сообщили о срыве контракта по вакцине от коронавируса Стрелков назвал четыре очага возможных войн в 2021 году Стрелков назвал четыре очага возможных войн в 2021 году
Комментарии 167
В мире , Александр Молохов , ООН , Госдума , Москва , Республика Крым
Читайте также
Новости партнеров
Видео
«Королеву сухого льда» под бой курантов бросил жених
01:44
«Королеву сухого льда» под бой курантов бросил жених
Шоу-бизнес Общество
Мужчина провалился в яму с кипятком в центре Волжского
00:31
Мужчина провалился в яму с кипятком в центре Волжского
Происшествия
Первые акции протеста в 2021 году в Минске попали на видео
01:34
Первые акции протеста в 2021 году в Минске попали на видео
В мире Общество
Автобус с пассажирами перевернулся в Иванове
01:02
Автобус с пассажирами перевернулся в Иванове
Происшествия
Москвич «порадовал» друзей автоматной очередью
00:50
Москвич «порадовал» друзей автоматной очередью
Происшествия Новости Москвы
Опубликовано видео первого серьезного ДТП в 2021 году
00:14
Опубликовано видео первого серьезного ДТП в 2021 году
Происшествия
Горящая снегоуборочная машина в Москве попала на видео
00:24
Горящая снегоуборочная машина в Москве попала на видео
Новости Москвы Пожары
Водитель протаранил половину машин на парковке в Ижевске
01:22
Водитель протаранил половину машин на парковке в Ижевске
Происшествия
Мойщик на угнанном авто влетел в театр в Москве
00:53
Мойщик на угнанном авто влетел в театр в Москве
Происшествия Новости Москвы
Штурм завода с массовой рейв-вечеринкой попал на видео
01:12
Штурм завода с массовой рейв-вечеринкой попал на видео
В мире Европа
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение