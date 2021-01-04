Служба внешней разведки Украины предрекла «вторжение российской армии» на территорию страны. Украинские разведчики уверяют, что Россия может под надуманным предлогом «совершить марш-бросок» в Херсонскую область для того, чтобы установить контроль над дамбой Северо-Крымского канала.

Ведомство полагает, что такой шаг Москва предпримет для обеспечения Крыма водой. В отчёте Службы внешней разведки, опубликованном на сайте ведомства, также говорится, что Украина обеспечивала до 85% поставок воды на полуостров, но при этом не говорится, что Киев прекратил поставку воды в одностороннем порядке.

Россия при этом не один раз заявляла об отсутствии агрессивных намерений в отношении каких-либо стран, включая Украину. В Госдуме соображения о российского агрессии уже назвали фантазией в воображении украинских чиновников. Именно так эта информация подаётся западным кураторам.

А вот сами украинские политики неоднократно выступали с призывами «захватить Крым», взорвать Керченский мост и высказывали другие воинственные заявления в отношении РФ.