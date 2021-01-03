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Новый штамм коронавируса, ранее выявленный в Великобритании, обнаружили на Кипре 

ТАСС и ещё 6 1 час назад
«Британский» штамм коронавируса обнаружили на Кипре
Фото: ТАСС
Новый вариант коронавируса, ранее выявленный в Соединенном Королевстве, теперь обнаружен и на Кипре: им оказались инфицированы 12 человек. Об этом информировало в воскресенье Министерство здравоохранения Кипра, сообщив об итогах дополнительной проверки анализов 19 лиц, которые прибыли из Великобритании и чей тест на коронавирус был положительным.
В Минздраве сообщили, что "все положительные образцы прибывших из Соединенного Королевства были отправлены в Кипрский институт неврологии и генетики".

"В 12 из 19 образцов, исследованных с 6 по 20 декабря 2020 года, был идентифицирован штамм VOC 202012/01", — отмечается в этом заявлении.

В министерстве пояснили, что данное тестирование было осуществлено в рамках широкой программы Европейского центра профилактики и контроля заболеваний.
14 декабря глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил, что ученые страны выявили новый вариант коронавируса, с которым может быть связано быстрое распространение COVID-19 в юго-восточной части Англии. Премьер-министр Борис Джонсон 19 декабря объявил, что, по предварительным данным, новый штамм может быть на 70% более заразным, однако нет доказательств, что его летальность выше.
В настоящее время многие страны приостановили авиационное сообщение с Соединенным Королевством. Кипр не стал этого делать, но ввел с 21 декабря и по крайней мере до 10 января обязательный семидневный карантин с последующей трехдневной самоизоляцией, в котором должны находиться все прибывающие на остров Великобритании. Их размещают в специально отведенных для этого отелях, расходы на проживание в них кипрская сторона взяла на себя.
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