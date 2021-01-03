Трамп назвал статистику по COVID-19 в США преувеличенной

"Число случаев и смертей от китайского вируса слишком преувеличено в США из-за нелепого метода подсчета CDC по сравнению с другими странами, многие из которых сообщают намеренно очень неточно и занижают. "Когда сомневаетесь, назовите это COVID". Фейковые новости!" — написал Трамп в Twitter.