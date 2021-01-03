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Трамп заявил, что статистика по коронавирусу в США слишком преувеличена 

РИА Новости и ещё 3 55 минут назад
Трамп назвал статистику по COVID-19 в США преувеличенной
Фото: Reuters
Президент США Дональд Трамп заявил, что число случаев заражения и смертей от коронавируса в США слишком преувеличено из-за "нелепого" метода подсчета, используемого Центрами по контролю и профилактике заболеваний (CDC).

"Число случаев и смертей от китайского вируса слишком преувеличено в США из-за нелепого метода подсчета CDC по сравнению с другими странами, многие из которых сообщают намеренно очень неточно и занижают. "Когда сомневаетесь, назовите это COVID". Фейковые новости!" — написал Трамп в Twitter.

По данным университета Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников, число выявленных случаев заражения коронавирусом в США превысило 20,4 миллиона, скончались более 350 тысяч человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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В мире , Дональд Трамп , США
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