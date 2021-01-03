Помпео назвал политику Трампа в отношении России жесткой

Администрация действующего президента США Дональда Трампа проводила наиболее жесткую по сравнению со всеми другими политику в отношении России. С таким утверждением выступил в воскресенье госсекретарь США Майкл Помпео.
"Ни одна администрация не проводила настолько жесткую политику в отношении России, как мы. И точка. Больше тут не о чем говорить. Посмотрите на факты", — написал он на своей странице в Twitter.
"Начиная с 2017 года администрация Трампа ввела санкции против более чем 365 российских целей", — сообщил также Помпео. По его утверждению, это было ответом на "дестабилизирующие и агрессивные действия России на Украине и по всей Европе".
Ранее помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявлял, что власти США, по их мнению, ввели так много санкций в отношении РФ, что у них практически не осталось целей для введения дополнительных рестрикций.
Санкции против РФ начала вводить администрация Барака Обамы (занимал пост президента США с 2009 по 2017 год) в связи с событиями на Украине и воссоединением Крыма с Россией в марте 2014 года. Первая волна индивидуальных санкций касалась прежде всего представителей руководства самого Крыма, а также ограниченного числа россиян, которые, по мнению Запада, имели отношения к событиям в Крыму. Затем эти санкции неоднократно расширялись уже под предлогом необходимости воздействовать на Россию в связи с событиями в Донбассе и были распространены на банковский и промышленные сектора российской экономики.
Как заявила в конце октября прошлого года официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Москва не теряет надежды, что после президентских выборов в Соединенных Штатах осознают, что антироссийская политика вредит им самим. Вместе с тем дипломат подчеркнула, что Россия реалистично оценивает перспективу двустороннего взаимодействия в нынешних условиях и не завышает планку ожиданий. Она отметила, что политика Вашингтона сегодня имеет открыто антироссийский характер, когда в отношении РФ продолжают вводиться санкции, предпринимаются недружественные шаги, например, попытки заблокировать проект газопровода "Северный поток — 2".