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Папа Римский принял отставку главы белорусских католиков 

RT на русском и ещё 7 1 час назад
Папа Римский принял отставку главы белорусских католиков
Фото: РИА Новости
Папа Римский Франциск принял отставку главы белорусских католиков архиепископа Тадеуша Кондрусевича.
Об этом информирует радио Ватикана.
В сообщении говорится, что Кондрусевич уходит в отставку из-за возрастных ограничений.
При этом новым апостольским администратором архиепархии назначили Казимира Великосельца.
В начале декабря сообщалось, что экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская отправила открытое письмо Папе Римскому Франциску, в котором рассказывает о событиях в республике.
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