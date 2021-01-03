Папа Римский принял отставку главы белорусских католиков 

Папа Римский Франциск принял отставку главы белорусских католиков архиепископа Тадеуша Кондрусевича.
Об этом информирует радио Ватикана.
В сообщении говорится, что Кондрусевич уходит в отставку из-за возрастных ограничений.
При этом новым апостольским администратором архиепархии назначили Казимира Великосельца.
В начале декабря сообщалось, что экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская отправила открытое письмо Папе Римскому Франциску, в котором рассказывает о событиях в республике.