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Москва

Порошенко: на Украине все должны быть привиты, но без вакцины «Спутник V» 

ИА Regnum 1 час назад
Катастрофическую ситуацию предрек Украине бывший президент страны Петр Порошенко в случае, если действующая власть не обеспечит вакцинацию населения страны к марту-апрелю 2021 года. Об этом он заявил 2 января в эфире программы «Большая политика» на «5 канале».
Порошенко добавил, что представители действующей власти должны обеспечить для населения страны как минимум 22 миллиона доз вакцины от коронавируса и до конца апреля 2021 года жители Украины должны быть вакцинированы.
В Раде объяснили отказ от российской вакцины желанием выслужиться перед США
Предшественник Владимира Зеленского также заявил, что представители украинской власти должны договариваться о поставках вакцины от коронавирусной инфекции со всеми «качественными» ее производителями, кроме России.

«У каждого представителя власти не должно быть ни дня, ни ночи, он должен ездить по всему миру, чтобы договориться о поставках со всеми качественными производителями вакцины, кроме российской», — отметил он.

Порошенко также заявил, что применение российской вакцины от коронавирусной инфекцией будет «тянуть за собой риски».
Экс-президент Украины вместе с тем добавил, что за 2021 год вакцинировано от коронавируса должно быть все население страны.

«Весной заканчивается период, когда облегчается распространение ковида. Естественный спад этой инфекции начинается с мая. Поэтому до апреля мы обязаны обеспечить минимум 22 миллиона доз вакцины. В течение всего года до 1 января мы должны провакцинировать всех», — цитирует Порошенко издание «Страна.ua».

Напомним, ранее депутат украинского парламента Илья Кива пояснил отказ представителей власти регистрировать российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» желанием отдельных чиновников нажиться на закупке вакцины от других производителей, а также — «выслужиться перед американским посольством».
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В мире , Видео , Илья Кива , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Верховная Рада
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